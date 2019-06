ROMA – Su Instagram Valentina Vignali, l’ormai ex concorrente del Grande Fratello, prima ringrazia i fan e poi se la prende con gli hater che la hanno criticata per il suo peso:

“Mi sono riappropriata di tutti i miei social – dice la Vignali ringraziando i fan – Non sono ancora andata a dormire e sono più di 24 ore che sono sveglia, sono tipo morta. Approfitto per ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che in queste ore mi hanno scritto e mi hanno sostenuto. Grazie di cuore”.

“Approfitto – poi attacca la Vignali – per fare un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece con la vostra stupidità e superficialità non so”.

Ma com’è finita tra la Vignali e il suo fidanzato, il fotografo Lorenzo Orlandi? E’ finita… bene. I due, infatti, stanno ancora insieme.

Fonte: Instagram.