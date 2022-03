Valeria Fabrizi chi è, età, altezza, marito, figli, malattia, fratelli, sorelle, genitori, vita privata, Instagram. Una delle attrici italiane più longeve e apprezzate, un’icona di bellezza per intere generazioni. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove è nata, età, altezza, Miss Universo, la biografia di Valeria Fabrizi

E’ nata a Verona il 20 ottobre 1936. Allo stato attuale ha dunque 85 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia. E’ alta 172 centimetri.

Ha perso il padre da piccola. Su di lui l’attrice ha confessato: “Per me è stato l’uomo invisibile. Sono cresciuta senza di lui. L’ho visto in prigione l’ultima volta, giocava a poker e l’hanno portato via e fatto prigioniero. Era manesco e ho chiesto a mia madre se era vero che l’aveva picchiata quando mi aspettava. Era vero, mio nonno così le impedì di andare avanti con quell’uomo”. Non ha fratelli o sorelle (in molti credevano fosse la sorella di Aldo Fabrizi). Prima di debuttare come attrice è stata un’impiegata del catasto.

Una curiosità: a Verona era vicina di casa di Walter Chiari, che infatti è stato uno dei suoi migliori amici fin dall’infanzia. Nel 1957 partecipò a Miss Universo, dove si classificò quarta.

Marito, figli, Instagram, morte di Tata Giacobetti, la vita privata di Valeria Fabrizi

Ha avuto una breve storia con Walter Chiari, quando era da poco maggiorenne. L’attrice poi, nel 1964, convola a nozze con l’allora compagno Giovanni “Tata” Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Dal loro matrimonio, in seguito, nasce la figlia Giorgia. Il marito, purtroppo, muore prematuramente nel 1988 a causa di un infarto. Ha un account ufficiale su Instagram.

La malattia di Valeria Fabrizi

Pochi anni fa ha affrontato una malattia senza specificare tuttavia di cosa si trattasse: parlò di un “intruso”: “Ho reagito con positività e sono andata avanti a lavorare – ha raccontato l’attrice –. Ho chiesto di snellire il mio ruolo, per poter lavorare anche nei giorni prima dell’intervento e ne sono stata felice”.