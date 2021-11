Valeria Fabrizi chi è, età, marito, figli, vita privata, malattia, Aldo Fabrizi, carriera e biografia

Chi è Valeria Fabrizi: età, marito, figli, vita privata, malattia, Aldo Fabrizi, carriera e biografia dell’attrice ospite ad Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai1.

Dove è nata, età, carriera e biografia di Valeria Fabrizi

E’ nata a Verona il 20 ottobre 1936 (età 85 anni). Ha perso il padre da piccola. Su di lui l’attrice ha confessato: “Per me è stato l’uomo invisibile. Sono cresciuta senza di lui. L’ho visto in prigione l’ultima volta, giocava a poker e l’hanno portato via e fatto prigioniero. Era manesco e ho chiesto a mia madre se era vero che l’aveva picchiata quando mi aspettava. Era vero, mio nonno così le impedì di andare avanti con quell’uomo“. Non ha fratelli o sorelle (in molti credevano fosse la sorella di Aldo Fabrizi). Prima di debuttare come attrice è stata un’impiegata del catasto.

La carriera

Esordisce nel mondo dello spettacolo all’interno dei fotoromanzi. Il debutto sul grande schermo avviene nel 1954. Tra gli anni ’50 e gli anni 60′ la sua carriera esplode e recita in moltissimi film. Nel 1957 partecipa a Miss Universo e si classifica al quarto posto.

Oltre il cinema, è protagonista anche a teatro e in televisione dove affianca Corrado in “A che gioco giochiamo?”. Nel 1976, inoltre, posa per la rivista Playboy. Tra le fiction ricordiamo anche brevi apparizioni in “Linda e il brigadiere”, “Sei forte maestro” e “Un posto al sole”. Dal 2011 veste i panni di Suor Costanza in “Che Dio ci aiuti” mentre al momento è una dei concorrenti di “Ballando con le stelle”.

Marito, figli e vita privata di Valeria Fabrizi

Ha avuto una breve storia con Walter Chiari, quando era da poco maggiorenne. L’attrice poi, nel 1964, convola a nozze con l’allora compagno Giovanni “Tata” Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Dal loro matrimonio, in seguito, nasce la figlia Giorgia. Il marito, purtroppo, muore prematuramente nel 1988 a causa di un infarto.

Pochi anni fa ha affrontato una malattia senza specificare tuttavia di cosa si trattasse: parlò di un “intruso”: “Ho reagito con positività e sono andata avanti a lavorare – ha raccontato l’attrice –. Ho chiesto di snellire il mio ruolo, per poter lavorare anche nei giorni prima dell’intervento e ne sono stata felice”.