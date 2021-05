Valeria Fabrizi svela a Oggi è un altro giorno un flirt con Memo Remigi: “Ci siamo baciati”. E lui…

Blitz dice

Rai, via la lottizzazione dei partiti è grido recitato e impegno indignato di tutti i partiti. Al netto del danno, ulteriore e peggiore, dell’aver via via i partiti scelto ciascuno per il proprio lotto sempre o quasi i peggiori, come fanno ora ad eliminare la lottizzazione in Rai? Dovrebbero svuotarla.