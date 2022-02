Valeria Graci: chi è, dove e quando è nata, età, altezza, peso, l’ex marito Simon Russo, il figlio, la vita privata

Valeria Graci è tra gli ospiti di Michelle Hunziker questa sera, mercoledì 23 febbraio, a Michelle Impossible. Ma chi è Valeria Graci? Che cosa conosciamo della sua vita privata?

Dove e quando è nata, età, peso, altezza: la biografia di Valeria Graci

Valeria Graci è una comica, attrice e conduttrice televisiva italiana. E’ nata a Milano il 22 agosto del 1980: ha dunque 41 anni di età. E’ alta 154 cm per un peso forma di 45 kg.

L’ex marito Simon Russo, i figli: la vita privata di Valeria Graci

Nel gennaio 2011 è nato Pierpaolo, il figlio avuto con il marito Simon Russo, dal quale si è successivamente separata. In questo momento non ci sono informazioni sulla sua attuale situazione sentimentale.

La carriera di Valeria Graci

Nel 2001 forma insieme a Katia Follesa il duo comico Katia&Valeria. Fino al 2012 la coppia fa parte del cast di alcune trasmissioni tv tra cui Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik.

Nel febbraio 2012 il duo Katia&Valeria si scioglie. Dal 2014 Valeria Geraci collabora come inviata per Striscia la notizia.

Nel 2017 e 2018 è una delle conduttrici, insieme ad Arianna Ciampoli, Veronica Maya e Mariolina Simone, del programma estivo in onda su Rai 1 Quelle brave ragazze….

Nel 2018 debutta come conduttrice radiofonica su RTL 102.5, successivamente conduce lo spazio radiofonico insieme a Manila Nazzaro su Radio Zeta, nella trasmissione Zeta a pois.

Dal giugno 2019 affianca Pierluigi Diaco nella trasmissione pomeridiana estiva di Rai 1 Io e te e della sua seguente versione notturna invernale Io e te di notte.

La carriera cinematografica

Tra i film per il cinema ai quali ha preso parte ricordiamo Ex – Amici come prima!, regia di Carlo Vanzina (2011), Vacanze di Natale a Cortina, regia di Neri Parenti (2011), Baciato dalla fortuna, regia di Paolo Costella (2011), Sapore di te, regia di Carlo Vanzina (2014), Ma tu di che segno 6?, regia di Neri Parenti (2014), Bianco di Babbudoiu, regia di Igor Biddau (2016), La goccia e il mare, regia di Daniele Falleri (2018) – cortometraggio.