Valeria Graci chi è: età, peso, altezza, ex marito Simon Russo, figli e vita privata dell’attrice (foto Ansa)

Valeria Graci chi è: età, peso, altezza, ex marito Simon Russo, figli e vita privata dell’attrice. Valeria Graci sarà uno delle protagoniste del Festival di Castrocaro, in onda sulle reti Rai in prima serata.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza di Valeria Graci

L’attrice è nata il 22 agosto 1980 (età 41 anni) a Milano. E’ alta 154 cm per un peso forma di 45 kg. Valeria Graci è una comica, attrice e conduttrice televisiva italiana.

L’ex marito Simon Russo, i figli: la vita privata di Valeria Graci

La vita privata dell’attrice. Nel gennaio 2011 ha avuto un figlio con il marito Simon Russo, dal quale si è successivamente separata. In questo momento, non ci sono informazioni sulla sua attuale situazione sentimentale.

La carriera di Valeria Graci

Nel 2001 forma insieme a Katia Follesa il duo comico Katia & Valeria e per dieci anni fino al 2012 fa parte del cast di alcune trasmissioni tv tra cui Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik.

Nel febbraio 2012 il duo Katia & Valeria si scioglie. Dal 2014 collabora come inviata per Striscia la notizia.

Come scrive Wikipedia, nell’estate 2017 e 2018 è una delle conduttrici insieme a Arianna Ciampoli, Veronica Maya, e Mariolina Simone del programma estivo in onda su Rai 1 Quelle brave ragazze…. Nel 2018 debutta come conduttrice radiofonica su RTL 102.5, successivamente conduce lo spazio radiofonico insieme a Manila Nazzaro dal lunedì al venerdì a Radio Zeta nella trasmissione Zeta a pois.

Dal 17 giugno 2019 è nel cast con Pierluigi Diaco della trasmissione pomeridiana estiva di Rai 1 Io e te e della sua seguente versione notturna invernale Io e te di notte.

Il 6 dicembre 2019 fa parte della giuria dello Zecchino d’Oro.