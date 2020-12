Valeria Marini parla di Vittorio Cecchi Gori. Il suo storico compagno viene difeso dalla showgirl: “E’ un uomo in gamba che ha avuto tante difficoltà e tanti momenti difficili ma ha sempre combattuto”.

La Marini è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma in onda sulle reti Rai e condotto da Serena Bortone.

Valeria Marini: “Cecchi Gori ha sempre combattuto”. Frecciatina a Rita Rusic?

La showgirl ha raccontato: “E’ una persona che merita tanto e che deve ancora ottenere rivincite. Vittorio Cecchi Gori è un uomo gamba che ha avuto tante difficoltà e tanti momenti difficili ma ha sempre combattuto, adesso lui ha vinto una causa importante in America… “

Quanto detto dalla Marini sembra una risposta a distanza a Rita Rusic che, a Verissimo, a proposito del produttore cinematografico aveva detto: “Cecchi Gori era diventato aggressivo. Mi ha tolto tutto, divorzio a zero euro”.

Queste le parole della Marini: “Quando ci siamo fidanzati lui era solo, separato, ma io sono per la pace famigliare avendo subito da piccola i litigi e il divorzio”.

“Questa cosa dei litigi dei genitori mi ha creato il fatto di evitare le discussioni, non so, non ti dico che li vedo come energie perse ma oggi non c’è più spazio per litigate, arrabbiature, cattiverie, dobbiamo vedere il lato positivo di tutto, anche dei rapporti che si chiudono”.

Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini

Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini sono stati cinque anni insieme. la loro relazione è stata lunga e duratura. Cecchi Gori, nel 2019 della loro relazione aveva detto: “Ci sono stato cinque anni, ci siamo voluti un gran bene io e Valeria. È durata quasi come la guerra in Vietnam” (fonte: RaiPlay)