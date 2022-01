Valeria Marini chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, fidanzato, figli

Valeria Marini sarà una delle ospiti nel salotto di Verissimo.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Valeria Marini

Valeria Virginia Laura Marini è nata a Roma il 14 maggio del 1967. Ha 54 anni. E’ alta 178 cm. In seguito alla separazione dei genitori, si trasferisce a Cagliari con la madre e la sorella minore Claudia. Oltre alla sorella, ha un fratello di nome Fabio. Studia al liceo classico G. Maria Dettori di Cagliari, conseguendo il diploma al Liceo San Gabriele di Roma. Trasferitasi poi a Roma, comincia ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella con lo pseudonimo Lolly.

Fidanzato, marito, figli e vita privata di Valeria Marini

Valeria Marini ha avuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori, il noto produttore cinematografico. Sembra che la showgirl abbia avuto anche un aborto spontaneo durante la loro relazione. Nel 2013 si sposa con Giovanni Cottone, matrimonio annullato dalla Sacra Rota. In seguito ritrova la felicità al fianco di Gianluigi Martino. La coppia si separa nel 2020.

Nel corso della trasmissione Io e Te, a proposito dei figli, la Marini ha raccontato: “Ho desiderato un figlio e lo desidero ancora. Certo, assolutamente sì. Poi, se non succederà posso pure adottarlo. Il tema della maternità per me c’è sempre stato”. La showgirl vive a Roma.