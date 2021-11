Valeria Marini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzati, vita privata, operazione, patrimonio, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La showgirl Valeria Marini è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP. Il programma è in onda questa sera 29 novembre su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Valeria Marini

Valeria Virginia Laura Marini è nata a Roma il 14 maggio del 1967. Ha 54 anni. E’ alta 178 cm. In seguito alla separazione dei genitori, si trasferisce a Cagliari con la madre e la sorella minore Claudia. Oltre alla sorella, ha un fratello di nome Fabio. Studia al liceo classico G. Maria Dettori di Cagliari, conseguendo il diploma al Liceo San Gabriele di Roma. Trasferitasi poi a Roma, comincia ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella con lo pseudonimo Lolly.

Fidanzati, Instagram, dove vive, vita privata di Valeria Marini

La Marini ha avuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori, il noto produttore cinematografico. Sembra che la showgirl abbia avuto anche un aborto spontaneo durante la loro relazione. Nel 2013 si sposa con Giovanni Cottone, matrimonio annullato dalla Sacra Rota. In seguito ritrova la felicità al fianco di Gianluigi Martino. La coppia si separa nel 2020.

Nel corso della trasmissione Io e Te, a proposito dei figli, la Marini ha raccontato: “Ho desiderato un figlio e lo desidero ancora. Certo, assolutamente sì. Poi, se non succederà posso pure adottarlo. Il tema della maternità per me c’è sempre stato”. La showgirl vive a Roma. Profilo Instagram: valeriamarini.

L’operazione all’occhio di Valeria Marini

Nel 2021 la Marini si è sottoposta a un intervento all’occhio, esibendo inoltre una vistosa benda sui social. “Era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare. Mi sono ritrovata a dover fare l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio”, ha dichiarato la showgirl.

Il patrimonio di Valeria Marini

Nell’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip, il compenso della Marini dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-30mila euro a settimana a cui si aggiungerebbe un bonus di circa 8mila euro a puntata in caso di eliminazione e conseguente presenza in studio. A ingrossare il patrimonio della showgirl ci pensano anche i guadagni derivanti dalla sua linea di intimo e dalla sua collezione di moda ma anche e, soprattutto, quelli provenienti dai contratti come testimonial per numerosi brand.

Sembra inoltre che la showgirl per partecipare a Supervivientes (L’Isola dei famosi spagnola) percepisca un cachet davvero alto. Come ha scritto il settimanale Chi, “per accettare pare che Valeria Marini abbia incassato un cachet a sei zeri. È stato un ottimo investimento perché lei attualmente è la star incontrastata dello show“.

La carriera di Valeria Marini

All’inizio degli anni ’90 la Marini partecipa al concorso Una ragazza per il cinema e da qui inizia ad avere piccole parti in alcuni film italiani. È in questo modo che viene notata dal regista Pier Francesco Pingitore, incontro che fa decollare la carriera della showgirl. Da questo momento in poi partecipa a tantissime pellicole, come Abbronzantissimi 2 e In questo mondo di ladri. Lavoro inoltre anche al film Somewhere della regista Sofia Coppola.

Partecipa poi al Bagaglino, la trasmissione che l’ha resa popolare. Ha lavorato come conduttrice ed è stata anche sul prestigioso palco dell’Ariston. E’ stata anche la conduttrice di Domenica In, Scherzi a parte e tanto altro. Negli ultimi anni ha preso parte anche a reality come L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip e Temptation Island.

