Valeria Marini chi è, età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, carriera, patrimonio e biografia

Chi è Valeria Marini: età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, carriera, patrimonio e biografia dell’attrice e showgirl oggi, sabato 20 novembre, ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Dove è nata, età, altezza e biografia di Valerina Marini

E’ nata a Roma il 14 maggio 1967 (età 54 anni) sotto il segno zodiacale del Toro. E’ alta 178 cm. Si è trasferita da piccola a Cagliari con la mamma Gianna Orrù per poi ritornare a Roma negli anni dell’adolescenza. Qui ha frequentato il liceo classico ma nel mentre ha cominciato a lavorare anche in tv. Da piccola sognava di fare la veterinaria perché ama tantissimo gli animali. Oggi vive con i suoi fedelissimi gatti, uno dei quali le è stato regalato dalla cara amica Antonella Clerici. Ha rivelato che il suo idolo indiscusso è sempre stato Marilyn Monroe e, come lei, anche la showgirl ama mettere qualche goccia di profumo prima di dormire.

La carriera di Valeria Marini

Inizia già durante gli anni del liceo a lavorare come modella nel panorama del mondo dello spettacolo, usando lo pseudonimo Lolly. All’inizio degli anni ’90 partecipa al concorso Una ragazza per il cinema e da qui inizia ad avere piccole parti in alcuni film italiani. È in questo modo che viene notata dal regista Pier Francesco Pingitore, incontro che fa decollare la carriera della showgirl. Da questo momento in poi partecipa a tantissime pellicole, come Abbronzantissimi 2, In questo mondo di ladri. Lavoro inoltre anche al film Somewhere della regista di fama mondiale Sofia Coppola.

Ha partecipato al Bagaglino, la trasmissione che sicuramente l’ha resa popolare. Ha lavorato come conduttrice ed è stata anche sul prestigioso palco dell’Ariston. Poi è stata anche la conduttrice di Domenica In, Scherzi a parte e tanto altro. Negli ultimi anni ha preso parte anche a reality come L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip e Temptation Island.

Fidanzato, figli e vita privata di Valeria Marini

Ha avuto una relazione molto importante con Vittorio Cecchi Gori, il noto produttore cinematografico. Ancora oggi, nonostante la loro relazione sia finita da tanto tempo, i due sono in buoni rapporti. Sembra che la Marini abbia avuto anche un aborto spontaneo durante la loro relazione. Nel 2013 si è sposata con Giovanni Cottone, matrimonio annullato dalla Sacra Rota. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco di Gianluigi Martino, con la loro storia che è giunta qualche tempo dopo a termine.

A proposito di figli, inoltre, in un’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco, nel corso della trasmissione Io e Te, ha raccontato: “Ho desiderato un figlio e lo desidero ancora. Certo, assolutamente sì. Poi, se non succederà posso pure adottarlo. Il tema della maternità per me c’è sempre stato. Per le mie esperienze, mi sono sempre trovata troppo ragazzina, forse troppo giovane, davanti alla maternità che purtroppo non ho potuto portare avanti. Poi ho un esempio di una grande mamma e di una bellissima famiglia. I miei fratelli sono il mio punto di forza. Mio papà non c’è più ma dall’alto ci protegge“.

Il patrimonio di Valeria Marini

Secondo le indiscrezioni, Valeria Marini ha cachet abbastanza alto. Nell’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip il suo compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-30mila euro a settimana a cui si aggiungerebbe un bonus di circa 8mila euro a puntata in caso di eliminazione e conseguente presenza in studio. A ingrossare il patrimonio della showgirl ci pensano anche i guadagni derivanti dalla sua linea di intimo e dalla sua collezione di moda ma anche e, soprattutto, quelli provenienti dai contratti come testimonial per numerosi brand.

Ma non solo, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che la showgirl per partecipare a Supervivientes (L’Isola dei famosi spagnola) percepisca un cachet davvero da urlo. Come ha scritto il settimanale Chi, “per accettare pare che Valeria Marini abbia incassato un cachet a sei zeri. È stato un ottimo investimento perché lei attualmente è la star incontrastata dello show“.