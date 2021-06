Valeria Marini eliminata da Supervivientes: la showgirl italiana lascia definitivamente l’Isola dei Famosi spagnola, che va in onda su Telecinco, dopo 53 giorni da naufraga e 4 nomination superate.

In seguito alla prima eliminazione Marini aveva deciso di rimanere in gioco a Playa Destierro, ma ha perso al televoto contro due ragazze, Marta Mencia e Palito Dominguin.

“E’ stata una avventura bellissima, baci stellari”, ha detto apprendendo l’esito del voto in diretta.

Valeria Marini dimagrita a Supervivientes

In quasi due mesi Valeria Marini ha perso circa 15 kg: era partita per l’Honduras pesando 80,1 kg. Come nella versione italiana, molti naufraghi vanno incontro a importanti cali di peso dovuti alla scarsità di cibo previsto dal format del programma, ma anche dalla fatica delle prove affrontate dai concorrenti.

Valeria Marini vincitrice morale di Supervivientes

Valeria Marini resta comunque la vincitrice morale di questa edizione di Supervivientes: è stata molto amata dal pubblico spagnolo, un po’ meno dai compagni di avventura del programma tra cui Lara Sajen con la quale ha avuto un’accesa lite.

La sua esperienza è stata segnata anche da un’intossicazione alimentare che l’ha molto fiaccata, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Valeria Marini e la pipì come Chanel

Tra gli episodi che hanno sottolineato la peculiarità del personaggio c’è stato sicuramente quello della pipì. Valeria Marini è stata infatti sorpresa a far pipì per terra a Supervivientes.

Dopo aver tentato di negare, inchiodata dalle immagini delle telecamere Valeria aveva confessato: “Non succederà più. Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. A parte che la mia pipì è gocce di Chanel”.