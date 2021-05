Valeria Marini fa la pipì per terra a Supervivientes: “La mia è come gocce di Chanel” FOTO ANSA

Valeria Marini litiga con tutti a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, e viene accusata di aver fatto pipì per terra. La concorrente Marta Lopez infatti ha detto che Valeria Marini ha urinato davanti la porta del bagno e non nell’acqua. Lei ha risposto che non era vero, ma mentiva.

Valeria Marini e la pipì come Chanel…

Dalle immagini mandate brevemente in onda infatti si vede Valeria Marini non proprio vivino al bagno. E infatti la concorrente confessa: “Non succederà più. Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. A parte che la mia pipì è gocce di Chanel“.

Valeria Marini fa infuriare le compagne e una di loro le dà della pazza. Non è la prima volta. Dopo aver fatto intossicare i compagni di reality, convincendoli a mangiare uova crude, la showgirl italiana è stata protagonista di una lite molto accesa con la cantante Sylvia Pantoja.

La lite tra Valeria Marini e Sylvia Pantoja. Lei: “Sei pazza”

Sorpresa ad utilizzare un coltello sporco per tagliare il cocco, Pantoja è stata così rimproverata da Valeria Marini: “No, Sylvia, non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache“. Quindi Valeria ha preso il coltello dalle mani della compagna e glielo ha strappato via. Al che Pantoja ha sbottato: “Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!”.