Valeria Marini, incidente per la madre: “E’ scivolata su un sampietrino e…”

ROMA – Incidente per la mamma di Valeria Marini.

A raccontarlo è stata la stessa showgirl da Barbara d’Urso.

“Vengo da casa di mia madre – ha raccontato Valeria Marini a Pomeriggio 5 – sono state giornate difficili”.

“Mia madre – racconta – è scivolata qualche giorno fa e si è fatta molto male. Sono andata a trovarla perché ha un braccio fratturato, si è fatta veramente male”.

“Purtroppo – continua – è scivolata su un sampietrino. Una settimana veramente dura, ha avuto un trauma cranico”.

Purtroppo tra la Marini e la madre non sempre i rapporti sono stati buoni. Anzi.

Soltanto qualche mese fa Valeria Marini aveva spiegato che la madre aveva interrotto i rapporti con lei:

“Ho avuto una depressione tremenda perché mia mamma, alla quale sono molto legata, si è allontanata da me. Non la sento più da diversi mesi.

È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere. Mia madre si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”.

Evidentemente, col tempo, le cose tra loro, tra Valeria Marini e la madre, sono migliorate.

Ora però la showgirl dovrà aiutare la madre a riprendersi da questo incidente. (Fonti: Pomeriggio 5)