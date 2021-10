Valeria Marini si è operata all’occhio all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. La showgirl si è sottoposta a un delicato intervento ad una retina ed ora, come annunciato da lei stessa su Instagram Stories, si sta riprendendo molto rapidamente.

Valeria Marini operata ad un occhio: sta bene e si sta già riprendendo

Stando alle sue prime dichiarazioni rilasciate sui social attraverso uno scmabio di messaggi con Alfonso Signorini, l’operazione è diventata necessaria per sistemare la retina. Alfonso Signorini le ha scritto questo messaggio: “Torni meglio di prima, con la retina star stellare”.E ovviamente non è stato l’unico: sono infatti stati tantissimi i follower che hanno scritto alla Marini su Instagram.

Il messaggio di Pamela Prati

Anche l’amica e collega Pamela Prati le ha scritto: “Stella bionda del mio cuore, sei una donna forte come la nostra terra, andrà tutto bene. Ti voglio un mondo di bene, tua Pamy”. Il riferimento “come la nostra terra” è alla comune provenienza sarda delle due donne.

La showgirl, nei giorni scorsi era tornata a far parlare di sé. Valeria Marini aveva intercettato Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma ed aveva scattato un divertente selfie in compagnia dell’attore. E la foto aveva fatto in poco tempo il giro del web.