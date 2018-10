ROMA – Un bacio è scoccato tra Valeria Marini e il tentatore Ivan a Temptation Island Vip durante la loro uscita insieme. Un bacio che ha mandato su tutte le furie il fidanzato Patrick Baldassari, con cui la showgirl sembrava aver trovato l’amore. Il falò di confronto si anima velocemente e tra i due la storia volge al capolinea.

Patrick non immaginava che Valeria potesse trovare un feeling con il tentatore spagnolo ed è rimasto sbalordito dal comportamento di lei: “Si sono baciati, è ridicola, con questo si chiude il cerchio. Giochini ridicoli alla sua età. Flirtare come una ragazzina di 15 anni. Non ho parole. Con me era molto di più che con questo ragazzo. Mi dà molto fastidio il suo comportamento e non me lo aspettavo. Voglio essere fine quindi non aggiungo altro”.

La conduttrice Simona Ventura ha mostrato anche un filmato della Marini in cui si lamentava di Patrick e delle mancanze nel suo rapporto: “Forse pago lo scotto della mia popolarità. Patrick si è innamorato del personaggio ma non di Valeria Marini”. Insomma Valeria pensa che il compagno non provi nulla per lei.

Dopo un acceso confronto, Valeria decide di uscire dal reality show senza il suo compagno: “Tenendomi dentro tutte le emozioni che ho vissuto qui, voglio uscire sperando di trovare l’amore fuori di qui senza Patrick”. “Idem”, ha risposto.