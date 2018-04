Domenica Live, Valeria Marini contro Rita Rusic: "Con Vittorio Cecchi Gori..."

ROMA – Ospite di Domenica Live Valeria Marini, ascoltando le parole dell’ex moglie di Cecchi Gori, Rita Rusic, ha voluto mettere le cose in chiaro. In u’’intervista Rita Rusic aveva descritto Cecchi Gori, dopo il malore, come “un uomo abbandonato, non da noi, ma da tutto e tutti. Non aveva nessuno vicino, perché ora non ha più nulla, quindi nessuno è più interessato a prendere qualcosa da lui”.

“Non penso parlasse di me – ha assicurato Valeria Marini -. Non l’ho mai abbandonato, sono andata a trovarlo anche di notte, per tre o quattro volte, di nascosto, perché l’avvocato aveva mandato una diffida che impediva ad altri di avvicinarsi”.

La showgirl ha poi spiegato che l’ex moglie di Cecchi Gori “ha sempre dichiarato cose poco carine nei miei confronti”, anche se lei ha sempre “cercato di mettere pace e tranquillità” tra lui e i figli, perché loro “non c’entrano con le litigate dei genitori”.

(foto Instagram)