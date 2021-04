Valeria Marini a Supervivientes, la lite per il coltello con Sylvia Pantoja. E lei: “Sei pazza”

Concorrente a Supervivientes, l’Isola dei famosi versione spagnola, Valeria Marini fa infuriare le compagne e una di loro le dà della pazza.

Dopo aver fatto intossicare i compagni di reality, convincendoli a mangiare uova crude, la showgirl italiana è stata protagonista di una lite molto accesa con la cantante Sylvia Pantoja.

Supervivientes, la lite tra Valeria Marini e Sylvia Pantoja. Lei: “Sei pazza”

Sorpresa ad utilizzare un coltello sporco per tagliare il cocco, Pantoja è stata così rimproverata da Valeria Marini: “No, Sylvia, non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache”. Quindi Valeria ha preso il coltello dalle mani della compagna e glielo ha strappato via.

Al che Pantoja ha sbottato: “Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!”.

Valeria Marini protagonista a Supervivientes

Non è la prima volta che Valeria Marini finisce al centro delle cronache del programma spagnolo. Oltre ad essersi sentita male, anche lei, per l’intossicazione alimentare per le uova crude, è stata punta da delle meduse durante la pesca dei granchi. Ed ora è tempo di liti: prima con l’argentina Lara Sajen, quindi con Sylvia Pantoja.