Valeria Marini ammette a Live! Non è la D’Urso: “Non ho fatto il tampone per il coronavirus”

ROMA – Valeria Maritini ospite a Live! Non è la D’Urso fa chiarezza sul tampone per il coronavirus che ha detto di aver fatto prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ha spiegato a Barbara D’Urso e agli altri ospiti di essersi sbagliata e di aver fatto un banale tampone faringeo perché aveva problemi alla gola.

Durante la puntata di Live! Non è la D’Urso si è parlato del giallo del tampone per il codiv-19 della Marini, che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip in tempi in cui il coronavirus era già in circolazione. La showgirl parlando con Antonio Zequila nella casa del reality show aveva asserito di aver fatto il tampone proprio prima di varcare la porta rossa.

In molti hanno messo in dubbio la veridicità della sua affermazione e così la Marini si è ritrovata in collegamento con gli ospiti nel salotto della D’Urso e ha ammesso di essersi confusa: “Ho fatto un tampone faringeo perché, da buon toro, il mio segno, io soffro con la gola. Ho fatto le analisi e poi ho fatto un tampone. Non essendo medico, pensavo fosse il tampone per il coronavirus, invece era un tampone faringeo perché avevo avuto dei problemi con la gola. Così chiarisco finalmente questa cosa”.

Mauro Coruzzi la incalza: “Perché lo hai fatto? Con quale pratica?”. E la showgirl risponde: “Perché avevo degli abbassamenti di voce. Ho fatto le analisi complete tramite laboratorio. Non era il tampone per il coronavirus, ma era un tampone faringeo”.

Poi la Marini aggiunge: “In questo momento dobbiamo restare tutti uniti e cercare di essere di aiuto. Queste polemiche inutili…”. La D’Urso, che però di queste polemiche vive nei suoi programmi, ha immediatamente replicato: “Non è polemica inutile, volevamo sapere se avessi fatto il tampone e hai confermato che non è stato così”.

(Fonte Mediaset)