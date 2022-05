Valeria Parrella chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, libri, politica e carriera

Chi è Valeria Parrella: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, libri, politica e carriera dell’autrice oggi, 4 maggio, ospite su Rai1 di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone.

Dove è nata, età e biografia di Valeria Parrella

Valeria Parrella è nata a Torre del Greco (Napoli) il 20 gennaio 1974 (età 58 anni), ma è cresciuta a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove si è diplomata presso il locale Liceo Ginnasio Governativo G. B. Vico. Dopo la laurea in Lettere antiche con una tesi in glottologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, si è specializzata come interprete della lingua dei segni italiana e lavora all’E.N.S. di Napoli, dove tutt’ora vive.

L’esordio narrativo avviene nel 2003 con una raccolta di sei racconti, “Mosca più balena” con la quale vince il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante ed è finalista al Premio Bergamo. Nel 2011, con “Lettera di dimissioni”, è nuovamente finalista al Premio Bergamo. Nel 2005 con un’altra raccolta, “Per grazia ricevuta” (Minimum fax), libro arrivato tra i cinque finalisti al Premio Strega dello stesso anno, vince il Premio Renato Fucini per la miglior raccolta di racconti.

Dal teatro ai romanzi, la carriera

Nel 2007 inizia la sua attività teatrale pubblicando con l’Editore Bompiani “Io Clitemnestra“, il verdetto messo in scena da Cristina Donadio presso il Teatro Stabile di Napoli. Tra le altre collaborazioni teatrali ricordiamo: Ciao Maschio, uscito come libro nel 2009; Tre terzi, raccolta di tre brevi pièces teatrali, pubblicate da Einaudi (2009) e scritte insieme a Diego de Silva e Antonio Pascale. Il suo testo si intitola “L’incognita ‘Mah’”; Antigone (2012); Dalla parte di Zeno (2016).

Nel 2008 pubblica il suo primo romanzo, “Lo spazio bianco“, vincitore del Premio Letterario Basilicata, da cui nel 2009 è stato tratto l’omonimo film diretto da Francesca Comencini e interpretato da Margherita Buy, presentato alla 66° Mostra del Cinema di Venezia, e per il quale la Parrella ha vinto il premio Tonino Guerra al Bif&st 2010 per il miglior soggetto. Nel maggio del 2010 ha pubblicato con Rizzoli il romanzo “Ma quale amore”, Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2011.

Giornalismo, politica e vita privata di Valeria Parrella

Dal 2017 è inoltre iscritta all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista. Valeria Parrella collabora anche con La Repubblica e con l’Espresso e dall’8 marzo 2006 cura la rubrica di libri del settimanale Grazia. Per quanto riguarda l’impegno politico, nel 2014 è stata candidata alle elezioni europee con la lista L’Altra Europa con Tsipras, ottenendo oltre 7mila preferenze. Nel 2014 ha sposato il regista Davide Iodice. I due stavano insieme da 5 anni, quando sono convolati a nozze. Non si sa se la coppia ha figli.