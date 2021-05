Valerio Lundini chi è, età, altezza, fidanzata, vita privata, Sanremo, libro, biografia e carriera

Chi è Valerio Lundini, età, altezza, fidanzata, vita privata, Sanremo, libro, biografia e carriera del comico e conduttore di Una Pezza di Lundini, programma di Rai 2 questa sera in onda in seconda serata dalle ore 23:40.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Valerio Lundini

Nato l’11 marzo del 1986 a Roma, Valerio Lundini oggi ha 35 anni. E’ alto 188 cm. Dopo aver conseguito il diploma di maturità al liceo scientifico, il prosieguo degli studi di Valerio Lundini è avvenuto inizialmente presso la facoltà di Giurisprudenza. Avendo preferito un cambio di facoltà, il comico romano si è successivamente laureato in Lettere.

Dopo la laurea e un diploma alla Scuola Romana dei Fumetti Valerio ha iniziato la sua carriera professionale in ambito teatrale. Ricevendo consensi anche a sipari aperti, il giovane ha compiuto in breve tempo il passo della televisione. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma Battute? in onda in seconda serata su Rai 2. Nel 2020 è stato co-conduttore della trasmissione connessa al Festival di Sanremo. L’Altro Festival, trasmessa in streaming sulla piattaforma multimediale RaiPlay.

Valerio Lundini è un grande appassionato di fumetti. Il conduttore è anche un grande amante della musica ed abile pianista, impegnato anche in una band, chiamata VazzaNikki. Adora Mel Brooks e Woody Allen, ed è molto amico di Emanuela Fanelli, con la quale condivide la scena nella sua trasmissione Una pezza di Lundini.

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, edito da Rizzoli Lizard, dal titolo “Era meglio il libro”.

La fidanzata: vita privata di Valerio Lundini

Come rivelato da lui stesso, Valerio Lundini è fidanzato ma non vuole svelare chi è la sua dolce metà: “Non si parla di vita privata. Comunque sì, sono innamorato”, ha dichiarato il comico, raccontando simpaticamente qual è la cosa più romantica fatta per una donna: “Una volta ho comprato un mazzo di fiori da venti euro quando ce ne stavano di uguali a 15 euro”. Non ha