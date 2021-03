Valerio Lundini chi è, età, fidanzata e vita privata del comico ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Valerio Lundini, età, fidanzata, vita privata e carriera del comico ospite di Oggi è un altro giorno. Il comico e autore televisivo Valerio Lundini è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Valerio Lundini, chi è, età e biografia

Valerio Lundini nasce a Roma l’11 marzo del 1986 e proprio ieri ha compiuto 35 anni di età. E’ un comico, conduttore televisivo e autore televisivo italiano. Inizialmente si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza a cui rinuncia per passare a Lettere. Dopo la laurea e un diploma alla Scuola Romana dei Fumetti, Valerio Lundini inizia a collaborare come autore con diversi programmi radiofonici e televisivi. In particolare figura tra gli autori di 610 e di Programmone, entrambi in onda su Rai Radio 2. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma Battute? in onda in seconda serata su Rai 2.

Valerio Lundini e il Festival di Sanremo

Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L’Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay. Sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma Una pezza di Lundini, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 7 settembre 2020 al 4 gennaio 2021. Mette in scena spettacoli teatrali in tutta Italia e suona il pianoforte nella band I VazzaNikki.

Nel 2021 partecipa alla terza serata del Festival di Sanremo 2021 in qualità di ospite, insieme a Roy Paci, per la serata cover al fianco di Fulminacci con il brano Penso positivo di Jovanotti. Nello stesso anno esce Era meglio il libro, la sua prima opera letteraria.

La vita privata di Valerio Lundini

Della sua vita privata si conosce davvero poco, anzi quasi nulla. Questo perché Valerio Lundini è molto riservato e quindi non sappiamo se sia fidanzato oppure single. Lui non ha mai detto nulla e inoltre dal suo profilo Instagram non si evince niente, ci sono molte foto di lui e dei suoi spettacoli, ma nessuna foto che mostri la sua vita sentimentale.