ROMA – Ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 3. E tra i diciotto concorrenti che si metteranno in gioco mostrando le loro debolezze e punti di forza nella casa più spiata d’Italia, c’è Valerio Merola.

Valerio Merola è nato a Roma 15 giugno 1955. Dopo aver esordito su GBR, rete locale laziale, presentando un programma dal nome Falchi della notte, nel 1984 è passato alla Rai. Da lì c’è stata la sua ascesa nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a diversi programmi tv come Fantastico o Domenica In. Durante la sua carriera ha lavorato con grandi nomi della televisione (da Pippo Baudo a Gigi Sabani) e ha fatto parlare di sé per numerosi scandali legati alla sua vita privata. Valerio però non è nuovo ai reality, infatti il conduttore ha partecipato nel 2004 all’ Isola dei famosi, venendo eliminato nel corso della seconda puntata. Nel 2015 è stato opinionista di Mattino 5, condotto da Federica Panicucci.

Dopo il successo televisivo in Rai e Mediaset degli anni ’90, la carriera di Valerio Merola ha avuto un declino che lo ha portato lontano dalle scene, soprattutto a causa di uno scandalo. Merola fu accusato di aver sedotto donne grazie alla popolarità. L’inchiesta però si spense sul nascere prima del processo, provocando però danni d’immagine a tutti i personaggi coinvolti. Per questo motivo Valerio decise di trasferirsi a Cuba. Nel 2012 venne denunciato dalla Guardia di Finanza per avere dichiarato di essere residente nel Principato di Monaco, quando in realtà si trovava in Italia. Nel novembre del 2014 è stato assolto dal Tribunale di Roma da accuse di evasione fiscale perché il fatto non sussiste. Il conduttore sentimentalmente è impegnato con una donna, di cui però non si conosce molto e che lui stesso momentaneamente vuole proteggere.