Valerio Merola è stato il protagonista involontario di una gaffe a luci rosse durante l’ultima puntata di Mattino 5.

Dal gesto del cuoricino alla gaffe a luci rosse è un attimo, il protagonista? Valerio Merola durante l’ultima puntata di Mattino 5.

Poco dopo l’annuncio della conduttrice Federica Panicucci, Merola è entrato in studio sorridente con l’intenzione di fare il gesto del cuoricino ma il risultato è stato decisamente un altro.

Infatti Merola si è sbagliato e invece di formare un cuoricino ha fatto il gesto del triangolo alla Vasco Rossi (qui il video).

Dove per triangolo si intende l’organo genitale femminile. La gaffe è servita, la Panicucci l’ha incassata con sportività.

Merola vanta una lunga carriera televisiva. Infatti nel suo curriculum ci sono i seguenti programmi:

Fantastico 5, Festival di Castrocaro, Domenica in, GiroFestival, Chi tiriamo in ballo?, Occhio al biglietto, Un disco per l’estate 1987, Festival di Sanremo e Vetrina Sanremo 1989.

Dopo questi programmi di successo negli anni ’80, ha presenziato ai seguenti programmi tv negli anni ’90:

Uno Fortuna

Aspettando Bravissima

In viaggio con… Bravissima

Bravissima

Miss Italia

Bravissima International.

Negli anni 2000, Merola ha lavorato nei seguenti programmi tv: