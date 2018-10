ROMA – Valerio Merola ha già regalato diversi aneddoti riguardanti la sua “carriera” da playboy. Il conduttore e autore televisivo romano, protagonista del Grande Fratello Vip 3, tra le sue conquiste, annovera la celebre diva a luci rosse Moana Pozzi.

Valerio Merola ha avuto una breve storia d’amore con Moana e ne ha parlato agli altri coinquilini durante una cena: “La mia attrice di film per adulti preferita è stata sicuramente Moana Pozzi. Era bella e brava ma soprattutto era dotata di una grande eleganza sia interiore che esteriore. Ho avuto la fortuna di condividere con lei una breve storia d’amore. Era bella, dolce, travolgente, alta, fisico straordinario, bellissima, dolce nell’intimità… Nell’intimità, lei era l’esatto contrario di com’era nei film hard. Era dolcissima. Faceva l’amore con dolcezza. Non era la panterona, regina del sesso. Aveva un approccio tenero nel sesso. Era assolutamente dominata. Non le piaceva condurre il gioco”.

Giulia Salemi apprezza molto il modo con cui Merola parla delle donne che ha avuto perché, dalle sue parole, non nota alcuna traccia di rabbia o rancore: “Di solito quando una storia finisce ci si concentra sui difetti…”.