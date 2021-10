Valerio Rossi Albertini chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, dove vive, Ballando con le stelle, attività scientifica e divulgativa, biografia e carriera. Il fisico e accademico Valerio Rossi Albertini è uno dei concorrenti della nuova edizione del programma Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, è in onda da questa sera 16 ottobre su Rai1 alle 20:40.

Dove e quando è nato, età, biografia di Valerio Rossi Albertini

Valerio Rossi Albertini-Tiranni, detto Rossi Albertini, è nato a Roma il 30 ottobre del 1963. Ha 57 anni. Si laurea con lode in Fisica all’Università La Sapienza di Roma con indirizzo nucleare, decidendo poi di indirizzare le proprie ricerche verso le nanotecnologie e le fonti di energia alternative. Consegue il dottorato di Ricerca in scienza dei materiali, diventando il primo dottore di ricerca italiano in tale disciplina.

Moglie, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Valerio Rossi Albertini

Riguardo la sua vita privata Albertini è molto riservato. Non ha profili social e non si hanno informazioni sulla moglie o sui figli. Vive e lavora a Roma. E’ autore di oltre 130 articoli scientifici, pubblicati su riviste internazionali, è anche il consulente scientifico della trasmissione UnoMattina Verde su Rai1.

La carriera di Valerio Rossi Albertini

In qualità di ricercatore Albertini entra a far parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di Struttura della Materia. Dal 2005 il suo laboratorio diventa uno tra i maggiori centri pubblici per studi con i raggi X d’Italia. Albertini svolge attività divulgativa per il CNR, aderendo all’iniziativa Scienziati e Studenti per l’avvicinamento dei giovani al mondo della ricerca.

Partecipa a numerose trasmissioni scientifiche su reti nazionali, e svolge il ruolo di rappresentante del CNR in televisione e per gli organi di stampa in qualità di divulgatore scientifico. È docente del corso di Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata.

Dal 16 ottobre 2021 è uno dei concorrenti della sedicesima edizione di Ballando con le stelle.