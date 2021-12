Valerio Scanu, chi è: dove e quando è nato, età, vita privata, premi, programmi tv, la fidanzata, il lutto per Covid (foto Ansa)

Valerio Scanu è tra gli ospiti di oggi, giovedì 2 dicembre, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai Uno.

Chi è Valerio Scanu: le canzoni, i premi

Nato a La Maddalena, in provincia di Sassari, il 10 aprile del 1990, Valerio Scanu è un cantante italiano. Ha conosciuto la popolarità come cantante solista tra il 2008 ed il 2009, partecipando all’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato secondo.

Ha quindi firmato un contratto con l’etichetta discografica EMI Music, conclusosi nel 2013, per poi passare alla NatyLoveYou, del cui marchio è titolare.

Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010, vincendo con il brano Per tutte le volte che…, e nel 2016, con Finalmente piove.

Tra i vari riconoscimenti ricevuti ricordiamo 4 Wind Music Awards, un TRL Award e un Venice Music Awards.

Le partecipazioni in tv

Tra i programmi televisivi a cui Scanu ha partecipato ci sono anche Canzoni sotto l’albero, Bravo Bravissimo e Note di Natale.

Il 16 maggio 2009, a Torino, partecipa ad Amici – La sfida dei talenti, spettacolo condotto da Maria De Filippi con alcuni dei protagonisti del talent show delle prime otto edizioni. Nel 2010 esce la sua autobiografia Quando parlano di me.

Dal 31 marzo al 5 maggio 2012 Scanu ritorna alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi come concorrente della categoria “big” in gara con i colleghi usciti precedentemente dal programma. Si classifica settimo.

Nell’autunno del 2014 prende parte al cast della quarta edizione di Tale e quale show, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Scanu vince la terza puntata del talent show imitando Stevie Wonder, mentre alla finale si classifica al secondo posto dietro Serena Rossi.

Il 31 dicembre 2014 è ospite della trasmissione Capodanno con Gigi D’Alessio.

Dal 26 gennaio 2015 è uno dei concorrenti della decima edizione del reality show L’isola dei famosi, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

In quell’anno torna in gara alla quarta edizione di Tale e quale show – Il torneo; il 20 novembre il cantante viene proclamato vincitore del programma.

Nell’ottobre 2016 il cantante partecipa come concorrente per una puntata al reality show Pechino Express in onda su Rai 2.

Nel febbraio 2017 torna a far parte del cast fisso della dodicesima edizione di Ballando con le stelle nelle vesti di co-conduttore, occupandosi del mondo social e commentando in diretta le opinioni del pubblico a casa e del backstage del programma.

Nel 2020 partecipa a Il cantante mascherato su Rai 1 classificandosi al quarto posto, sotto la maschera dell’Angelo.

Valerio Scanu: vita privata, compagna

Poco si sa della vita privata di Valerio Scanu. Il padre è morto di Covid a 64 anni, e questo lutto ha naturalmente colpito molto il cantante.

Alcuni anni fa Scanu aveva detto di essere felicemente fidanzato, aggiungendo che non avrebbe rivelato altro. Ad oggi non si sa se Scanu sia single o fidanzato.