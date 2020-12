Valerio Staffelli, Tapiro d’Oro a Roberto Bolle che non gradisce: incidente mentre lo insegue e finisce in ospedale. Nella foto, il messaggio dell’inviato dall’ospedale

Valerio Staffelli, il noto inviato di Striscia la Notizia ha provato a consegnare il Tapiro d’Oro al ballerino Roberto Bolle che non ha gradito. Staffelli ha deciso di seguire Bolle fino alla sua abitazione e si è fatto male ad un piede.

Valerio Staffelli rioverato in una clinica di Milano

Le telecamere accese hanno ripreso l’intera scena e il trasferimento in ambulanza presso la clinica Gaetano Pini di Milano.

Roberto Bolle era stato intercettato da Valerio Staffelli. Era fuggito e l’inviato lo aveva inseguito terminando poi nel peggiore dei modi. Il servizio, che andrà in onda prossimamente a Striscia La Notizia, è stato girato nelle scorse ore dopo la polemica nata attorno al balletto di Roberto Bolle andato in onda su Rai Uno il 7 dicembre scorso.

Roberto Bolle, il motivo del Tapiro d’Oro

L’étoile di fama mondiale si è esibito in prima serata in occasione della riapertura della Scala, ma il suo balletto, spacciato per inedito, sarebbe stato il semplice il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York, scrive Il Giornale.

Striscia la Notizia ha deciso quidni di consegnargli il tapiro d’oro.

La consegna però non è andata come Staffelli si aspettava e il ballerino che era stato intercettato fuori dagli studi della Rai era scappato verso casa.

Arrivato all’ abitazione di Bolle, Staffelli è stato prima bloccato dal portiere prima di essere accidentalmente dal taxi sul quale si trovava ancora Bolle.

Il tassista è infatti salito con le ruote anteriori sul marciapiede forse per far avvicinare il più possibile al portone di casa Bolle ed è finito sul piede di Staffelli.

Da qui il trasferimento all’ospedale Gaetano Pini di Milano in ambulanza in codice verde dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

Sul posto sono intervenuti poi anche alcuni agenti di Polizia.

Valerio Staffelli, la foto dall’ospedale

Steffelli ha pubblicato sui social una foto del braccialetto ospedaliero. La foto è accopagnata da questo messaggio: “Ancora in ospedale”.

Le sue condizioni sono assolutamente rassicuranti e sicuramente verrà dimesso tra poche ore (fonte: Today, Instagram, Il Giornale).