Valerio Staffelli: “Un calciatore si invaghì di mia moglie”

ROMA – Valerio Staffelli ha appena festeggiato i venticinque anni di matrimonio con la moglie Matilde Zarcone. Un bel traguardo, e anche una cosa rara nel mondo dello spettacolo. “Non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più“, ha raccontato l’inviato di Striscia la Notizia al settimanale Chi.

E non poteva mancare una “chicca” dell’inviato di Striscia la Notizia sugli inizi di questa lunga storia d’amore. Una storia d’amore che dura ormai da venticinque anni: “Un mio amico calciatore – racconta Valerio Staffelli al giornalista del settimanale – si era invaghito di lei e poiché Matilde abitava sul mio percorso per arrivare in centro a Milano, lui mi chiedeva ‘Passi a prenderla per favore?’. Lei era bellissima, ma serissima, molto chiusa, quasi brusca. E io dicevo: ‘Perché devo andare a prenderla? Non ride mai’. Invece, piano piano lei si è aperta con me e ci siamo innamorati. Così il mio amico è rimasto a bocca asciutta”.

Chi era il calciatore? chiede allora il giornalista del settimanale. “Nicola Berti – risponde Staffelli – quando ci raccontiamo questi aneddoti ridiamo ancora”.

Fonte: settimanale Chi.