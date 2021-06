Vanessa Gravina chi è: età, figli, marito, genitori, malattia, carriera e vita privata dell’attrice de Il Paradiso delle Signore. L’attrice è tra gli opsiti di Oggi è un altro giorno in onda dalle ore 14 su Rai Uno.

Dove e quando è nata Vanessa Gravina: la biografia il peso e l’altezza di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina è nata il 4 gennaio 1974 a Milano. Di professione attrice fin da piccola, Vanessa ha 47 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Pesa 53 chili per 168 centimetri di altezza.

Fin dalla più giovane età ha cominciato a recitare grazie anche al supporto di sua mamma. Suona il pianoforte.

Marito e figli, la vita privata di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina, dal 2015 è sposata con Domenico Pimpinella, manager e vicedirettore dell’Ente Previdenziale Enpam. Le nozze sono state celebrate in una Chiesa sconsacrata di Roma alla presenza di 50 invitati. Prima di Pimpinella, l’attrice era stata al fianco del collega Edoardo Siravo per dieci anni. I due ora sono rimasti in buoni rapporti.

Vanessa non ha figli. Nel 2019 ha spiegato di non averne avuti e di non voler essere andata contro natura.

La carriera di Vanessa Gravina. Il debutto da piccola a 11 anni

Vanessa Gravina debutta nel mondo dello spettacolo quando ha soli sei mesi ed è la protagonista di una pubblicità per Carosello. Prende poi parte a diverse campagne pubblicitarie e a sette anni è tra i protagonisti di Torno subito, una trasmissione radiofonica.

Nel 1985 debutta sul grande schermo con Colpo di fulmine, seguito da Maramao (1987), 32 dicembre (1988) e Due fratelli (1988), la miniserie tv Don Tonino. Partecipa poi a La Piovra 4 e La Piovra 5.

Nel 1993 prende parte ad Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. Nel 1998 è nel film tv Come quando fuori piove. Nel 2001 partecipa alla quarta stagione di Incantesimo. Dal 2003 al 2004 partecipa a Centovetrine. nel 2007 è nel film L’uomo privato e Principessa part time.

Nel 2008 fa parte del cast di Butta la luna. Nel 2014 partecipa alla fiction Rai Madre, aiutami. Nel 2017 recita in Il bello delle donne…alcuni anni dopo. Dal 2018 è Adelaide ne Il Paradiso delle Signore.

Vanessa Gravina, malattia

Nel 1988, durante le riprese di Don Tonino (Vanessa ha 14 anni ndr), un giorno scopre di avere una lesione alla cornea: “Abbiamo scoperto che a provocarla era stata una disfunzione dei filtri dei riflettori. Ecco perché avevo sentito tanto caldo quel giorno sul set!”.

Questa scoperta ha ovviamente condizionato la vita della Gravina, che nel corso del tempo ha imparato a convivere con questo problema di salute.

Vanessa Gravina, la madre

A differenza di quello che si crede, Vanessa Gravina non è la figlia dell’attrice Carla Gravina. Non è così, tra le due non c’è alcuna parentela. Tra l’altro Vanessa è nata nel 1974, 13 anni dopo Giovanna, che è la vera figlia di Carla e che per anni ha portato solo il cognome della madre proprio perché il padre Gian Maria Volonté era già sposato. La madre di Vanessa Gravina si chiama Maria Cristina Piccarolo.