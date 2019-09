ROMA – “Una ragazzona premurosa”, “esuberante fisicità”: sono alcuni degli epiteti assegnati a Vanessa Incontrada su un settimanale, che pubblica le foto della conduttrice spagnola in costume da bagno e giubbino salvagente. La didascalia si riferisce al corpo della nota attrice, 41 anni.

Non è certo la prima volta che Vanessa Incontrada viene presa di mira per il suo fisico. Ma già in passato ogni volta alle critiche avevano risposto cori di solidarietà. E si era parlato di atti di vero e proprio bullismo o body shaming nei confronti della attrice.

Questa volta le critiche non arrivano dai social ma dai media. Ma le repliche non si sono fatte attendere. Su Twitter Andrea Conti scrive: “Stufo di leggere ancora nel 2019 sia sul cartaceo che sui siti, titoli o frasi da #bodyshaming. Io fossi direttore lo vieterei fino alla morte. Bisogna smetterla di diffondere tutto questo. Fa male a chi lo riceve e anche a chi legge. Un po’ più di umanità e cultura”.

Fonte: Libero Quotidiano