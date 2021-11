Vanessa Incontrada chi è: compagno Rossano Laurini, figli, vita privata, età, peso e altezza della conduttrice televisiva

Chi è Vanessa Incontrada: compagno Rossano Laurini, figli, vita privata, età, peso e altezza della conduttrice televisiva. Vanessa è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Vanessa Incontrada

Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona (42 anni) sotto il segno del Sagittario, è alta 170 cm circa per un peso forma di 60 kg. Vanessa Incontrada è un’attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana.

Il marito, i figli, la vita privata di Vanessa Incontrada

Dal 2007 vive una bellissima relazione con il compagno Rossano Laurini. Nel 2008 dalla relazione della coppia, è nato il loro primo figlio, Isal. Non sono sposati, ma non hanno nemmeno mai escluso di compiere il grande passo in futuro.

Il suo compagno ha una figlia avuta da una precedente unione, che con Vanessa avrebbe uno splendido rapporto. Sul suo profilo Instagram la showgirl condivide spesso scatti del suo Rossano e della loro vita privata.

Vanessa Incontrada e le ultime tappe della sua carriera televisiva

Nel 2007 debutta a teatro con la tournée del musical Alta società, che la vede protagonista nel ruolo di Tracy Lord (che sul grande schermo fu di Grace Kelly), al fianco di Sandro Querci, Christian Ruiz e Simone Leonardi, con musiche di Cole Porter, per la regia di Massimo Romeo Piparo.

Nel gennaio 2009 la coppia Bisio-Incontrada viene riconfermata alla guida di 4 puntate di Arcizelig. Nel febbraio dello stesso anno esce nelle sale il film corale Aspettando il sole, opera prima del regista Ago Panini; nel cast, tra gli altri, anche Raoul Bova, Claudia Gerini e Claudio Santamaria.