Vanessa Incontrada chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Rossano Laurini, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Vanessa Incontrada conduce questa sera 25 novembre lo show Zelig, al fianco di Claudio Bisio. Il programma è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre del 1978. Ha 43 anni. E’ alta 170 cm. Nata da papà italiano e mamma spagnola, ha una sorella minore, estranea al mondo dello spettacolo. Ha iniziato da giovanissima come modella. Nel 1996 si trasferisce a Milano, dove continua a lavorare come modella. Nel 1998 fa il suo esordio in televisione con il programma musicale Super. L’anno successivo conduce Millennium con Michele Mirabella.

Rossano Laurini, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Vanessa incontrada

Dal 2007 la conduttrice vive una relazione con il compagno Rossano Laurini. Nel 2008 dalla relazione della coppia, è nato il loro primo figlio, Isal. Non sono sposati, ma non hanno nemmeno mai escluso di compiere il grande passo in futuro. Profilo Instagram: vanessa_incontrada.

La Incontrada vive con la sua famiglia a Follonica. È affetta da miopia. In un’intervista al Corriere ha raccontato: “Sono miope, due e mezzo da una parte e due dall’altra. Un gobbo non riuscirei mai a leggerlo. Mi consolo, dicono che le attrici miopi hanno uno sguardo più intenso”.

La sua forma fisica ha fatto spesso parlare di sè. Nei periodi in cui era un po’ più abbondante, la Incontrada ha dovuto spesso confrontarsi (e scontrarsi) contro il fenomeno del body shaming, contro cui ora è una delle più autorevoli testimonial.

La carriera di Vanessa Incontrada

Nel 2003 la Incontrada debutta sul grande schermo, recitando nel film Il cuore altrove di Pupi Avati. L’anno successivo inizia a condurre Zelig al fianco di Claudio Bisio, esperienza che continuerà fino al 2006. Nel 2004 gira anche il film A/R Andata + Ritorno di Marco Ponti.

Nel 2005 la Incontrada presenta con Fabio De Luigi il Festivalbar 2005. E’ impegnata poi sul set della nuova opera di Pupi Avati, La cena per farli conoscere. L’anno successivo si trasferisce in Spagna per il suo primo film spagnolo, Todos estamos invitados. Nel 2007 presenta, insieme a Claudio Bisio, la serata dei Telegatti. Nello stesso anno fa il suo debutto a teatro con la tournée del musical Alta società. Nel 2009 la coppia Bisio-Incontrada viene riconfermata alla guida di 4 puntate di Arcizelig.

