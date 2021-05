Vanessa Incontrada chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, biografia, film e carriera

Chi è Vanessa Incotrada: età, altezza, marito, figli, vita privata, biografia, film e carriera dell’attrice e presentatrice ospite oggi, domenica 9 maggio, a Domenica In, programma di Rai 1 condotto da Mara Venier a partire dalle ore 14.

Dove e quando è nata, età, altezza, e biografia di Vanessa Incotrada

Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona sotto il segno del Sagittario, e alta 170 cm, Vanessa Incontrada è una showgirl italo–spagnola che con la sua bellezza ha conquistato il piccolo e il grande schermo. Diventata famosa grazie a Zelig, dove ha fatto coppia con Claudio Bisio, oltre che per le sue doti da cantate e attrice, nel 2019 conduce con Gigi D’Alessio lo show Vent’anni che siamo italiani.

Nata da papà italiano e mamma spagnola, ha una sorella minore, estranea al mondo dello spettacolo. Ha iniziato da giovanissima come modella, ma il suo sogno, se non fosse diventata famosa, sarebbe stato quello di diventare psicologa infantile.

Il rapporto con suo padre non è stato semplice. Come ha raccontato lei, l’uomo lasciò la famiglia quando era piccola: “Con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto… Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio“.

Il marito Rossano Laurini, i figli: vita privata di Vanessa Incotrada

Dal 2007 vive una bellissima relazione con il compagno Rossano Laurini. Nel 2008 dalla relazione della coppia, è nato il loro primo figlio, Isal. Non sono sposati, ma non hanno nemmeno mai escluso di compiere il grande passo in futuro.

Il suo compagno ha una figlia avuta da una precedente unione, che con Vanessa avrebbe uno splendido rapporto. Sul suo profilo Instagram la showgirl condivide spesso scatti del suo Rossano e della loro vita privata.

Curiosità su Vanessa Incontrada, dal tatuaggio ai chili di troppo

Si tratta di un tatuaggio con raffigurati una mamma e un bambino, e ovviamente rappresenta lei e il suo Isal. Prima sul polso aveva un sole, ma lo ha fatto cancellare perché le sembrava “una bruciatura da sigaretta“.

Vanessa Incotrada è stata molto criticata sui social per i suoi presunti “chili di troppo”. A proposito di questo le aveva dichiarato: “Mi sono schermata, ho imparato a gestire certe situazioni. Oggi piuttosto mi sento toccata come donna, in generale sento l’offesa verso le donne .Forse insistono sul peso perché non do altri spunti”. Durante “Vent’anni che siamo italiani”, in un monologo, ancora una volta ha sottolineato che ‘la perfezione non esiste’. Nel settembre del 2020, ha posato nuda per la copertina di Vanity Fair.