ROMA – Vanessa Incontrada ha dovuto affrontare molte critiche dai suoi follower. Tempo fa fu presa di mira per essere ingrassata dopo la gravidanza. All’epoca qualcuno scrisse: “Vanessa la balena”. “La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne, fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e periodi in cui si sta peggio. Alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me”, replicò la showgirl.

Adesso invece è tempo di un’altra polemica. La Incontrada ha infatti pubblicato, poche ore fa, una foto su Instagram che la ritrae seduta con il suo fidanzato, Rossano Laurini, con scritto: “Anche nei nostri silenzi sappiamo ascoltarci”. Ma c’è stato un particolare di questo scatto che non è andato giù a molti. Infatti Vanessa è intenta a fumare nello scatto. Alcuni seguaci le hanno commentato la foto in maniera negativa. “Che fai? Fumi? Nooooo”, “Non si fuma….”. Per arrivare a quello più duro: “Smetti di fumare. L’anno scorso mi hanno tolto mezzo polmone e per fortuna non ho dovuto fare la chemio e adesso sto bene”. La Incontrada per ora non ha risposto. (fonte INSTAGRAM)