Vanessa Scalera chi è: compagno Filippo Gili, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice

Chi è Vanessa Scalera: compagno Filippo Gili, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice. Vanessa è la protagonista della serie tv della Rai “Lea Garofalo“.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è un’attrice italiana. E’ nata il 5 aprile 1977 (età 44 anni), Latiano. E’ alta 174 centimetri per un peso di 65 kg. Come detto, sarà la protagonista della serie tv della Rai “Lea Garofalo”.

Il marito, i figli, la vita privata di Vanessa Scalera

Diciamo subito che l’attrice è molto riservata sulla sua vita privata. Infatti non sappiamo quasi nulla. Non dovrebbe essere sposata. Non abbiamo informazioni su eventuali figli. Ma sappiamo che ha una relazione sentimentale, da diversi anni, con Filippo Gili.

La carriera di Vanessa Scalera

Nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, si trasferisce a Roma e si diploma presso la scuola di teatro La Scaletta, diretta da Antonio Pierfederici. Tra le prime interpretazioni teatrali: Il collezionista con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada (1999), L’amico di tutti con Johnny Dorelli (2000), La coscienza di Zeno con Massimo Dapporto (2003).

Per il cinema lavora per Marco Bellocchio (Vincere (2009) e Bella addormentata (2012) e Nanni Moretti (Mia madre (2015). Nel 2015 Marco Tullio Giordana le affida il ruolo da protagonista nel film TV Lea. Il successo presso il grande pubblico televisivo arriva nel 2019 con Imma Tataranni – Sostituto procuratore nella parte della protagonista.