Vanessa Spoto chi è: Instagram, Uomini e Donne, Mollicone, età, altezza, segno zodiacale

Chi è Vanessa Spoto? Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto.

A Uomini e Donne il tronista Massimiliano ha scelto Vanessa. Queste le sue parole:

“Grazie per quello che hai fatto per me in questi mesi. Grazie per avermi permesso di entrare nella tua vita nonostante quello che hai passato. Non nego che l’ultimo periodo è stato difficile. Ero molto in dubbio con te. Non sapevo e fare un passo in più o fermarmi. Andando avanti ho voluto pensarci bene e ho voluto continuare a frequentarti. Ne è valsa la pena perché nell’ultima settimana ho iniziato a pensare troppo. Mi chiedevo perché non ti avessi ancora scelta. Se ti va, sono qui”.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram e biografia di Vanessa Spoto

Classe 2002, Vanessa Spoto ha 19 anni. Questo il suo profilo Instagram. Del segno dell’Ariete, Vanessa, nata a Prato, lavora come dipendente in una azienda privata.

Vanessa è alta 175 cm e pesa 50 kg. La diciannovenne, che ha una sorella e due nipoti, vive in un piccolo paese in provincia di Prato: Montemurlo.

La vita privata di Vanessa Spoto

Di le non si sa molto altro se non che aveva iniziato la sua formazione presso un liceo alberghiero, ma che a causa dell’eccessiva gelosia del suo ex fidanzato era stata costretta a lasciare tutto