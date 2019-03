ROMA – La bellezza di Vanja Josic, Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin, è fuori di dubbio ma c’è qualcuno, tra il pubblico, che è riuscito nell’impresa di criticarla. In molti sui social, infatti, hanno notato la difficoltà che la modella serba ha avuto nel camminare sui tacchi, sottolineando, soprattutto, il suo incerto ingresso in scena: “Bellissima ma insegnatele a camminare però sui tacchi, a momenti andava lunga”. E ancora: “Con i tacchi se la cava meglio Laurenti”. C’è chi invece ha preso le difese di Madre Natura: “Noto che trovano difetti introvabili…”.

Sui social, intanto, sono tutti pazzi di lei e il filmato del suo ingresso in studio è stato postato sulla fan page ufficiale del programma di Canale 5, totalizzando oltre 4mila like.

Chi è Vanja Josic, Madre Natura di Ciao Darwin 8

Vanja di lavoro fa la modella e sul web ci sono parecchi suoi scatti. Non è famosissima, avendo poco più di 13mila fan su Instagram. La modella serba posta spesso foto in giro per il mondo e visto che il lavoro che fa Vanja è praticamente sempre in viaggio. Le ultime foto arrivano direttamente dal Kenya. “Posso dire tranquillamente – scrive la modella – che il safari è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono così grata di poter fare questo lavoro che mi permette di scoprire posti come questi”. Oltre questo di Vanja si sa ben poco, se non il fatto che lavori con un’agenzia di moda di Milano, la Mp Management Milano, come pubblicato da lei stessa sul proprio profilo Instagram.