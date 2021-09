Vasco Rossi chi è: moglie Laura Schmidt, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. In prima serata, su Canale 5, andrà in onda un concerto di Vasco Rossi con il commento di Gerry Scotti.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza di Vasco Rossi

Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco o con l’appellativo Blasco, è un cantautore italiano. Autodefinitosi “provocautore”, è considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana. Vasco è nato il 7 febbraio 1952 (età 69 anni) a Zocca. Il cantante è alto 173 cm per un peso forma di 75 kg.

La moglie, i figli: la vita privata di Vasco Rossi

Vasco Rossi ha tre figli: Davide, nato il 24 aprile 1986, dalla relazione con Stefania Trucillo, Lorenzo, nato il 5 giugno 1986, dalla relazione con Gabriella Sturani e Luca, nato il 17 giugno 1991, dalla relazione con Laura Schmidt. Il primogenito Davide è attore e disc jockey. Il secondo è un conduttore radiofonico.

Il terzo risulta, in base ai registri della SIAE, coautore di diverse canzoni; a lui è stata dedicata la canzone Benvenuto, contenuta nell’album Nessun pericolo… per te, mentre il brano Canzone, contenuto nell’album Vado al massimo, è dedicato al padre di Vasco Rossi, prematuramente scomparso.

Come scrive Wikipedia, la canzone Gabri, contenuta nell’album Gli spari sopra, è dedicata alla madre di Lorenzo, mentre la canzone Laura, contenuta in Canzoni per me, è dedicata a Laura Schmidt. È nonno di due nipoti: Romeo (2014), figlio di Davide, e Lavinia (2017), figlia di Lorenzo.

Vasco Rossi, una carriera di successo nel mondo della musica

Dall’inizio della sua carriera nel 1977, ha pubblicato 33 album, di cui 17 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un’opera audiovisiva; complessivamente ha scritto 182 canzoni, oltre ad aver scritto anche numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi ed è dai primi anni ottanta uno degli artisti italiani di maggiore successo.