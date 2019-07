HELSINKI – Nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen e Osvaldo avevano mostrato una grande intesa dentro e fuori la pista da ballo. Questa loro complicità aveva mandato su tutte le furie il fidanzato della ballerina, il suo collega Stefano Oradei.

Per questa ragione, Osvaldo non aveva potuto effettuare il viaggio a Helsinki per conoscere meglio il mondo della sua maestra di ballo cosa che invece avevano fatto tutti gli altri concorrenti al programma televisivo.

Questa sfuriata di gelosia di Stefano Oradei aveva fatto arrabbiare anche Milly Carlucci e la produzione del programma televisivo perché non era stato possibile registrare l’esterna tra Osvaldo e Veera Kinnunen per colpa del comportamento di quello che era il suo fidanzato.

Infatti lo stesso Stefano Oradei fu costretto a scusarsi in diretta televisiva, durante una puntata di Ballando con le Stelle, perché nel frattempo molte riviste specializzate in gossip avevano svelato il suo comportamento e questo aveva creato problemi alla produzione del programma televisivo che va in onda su Rai 1.

Veera Kinnunen e Osvaldo hanno deciso di partire insieme in vacanza.

A distanza di qualche mese dalla fine del programma, la Kinnunen e Osvaldo quel viaggio lo hanno deciso di fare e di Stefano Oradei non c’è più traccia, nemmeno sui social network.

Sono invece molto attivi sui social sia Osvaldo che la Kinnunen. Entrambi hanno pubblicato foto e video per raccontare ai loro fan le loro vacanze insieme. La coppia è partita da Stoccolma, in barca, alla volta di Helsinki. Si tratta di un viaggio di lusso con ogni tipo di comfort.

Dalle storie pubblicate su Instagram dalla coppia, si vedono fiori ovunque, una vasca idromassaggio doppia e una sauna privata. Tutti elementi che fanno pensare che tra i due sia nato l’amore. Al momento la coppia non ha né confermato né smentito la notizia su una loro storia d’amore.