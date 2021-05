Vera Gemma chi è, età, genitori, fidanzato, figlio, vita privata, incidente, carriera e biografia

Chi è Vera Gemma: età, genitori, fidanzato, figlio, vita privata, incidente, carriera e biografia dell’attrice ospite oggi, 22 maggio, nel salotto di Silvia Toffanin “Verissimo“, in onda dalle ore 15:30 su Canale 5.

Dove è nata, età, genitori e biografia di Vera Gemma

Vera Gemma è nata a Roma il 4 luglio 1970 (età 50 anni). E’ figlia di Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Il padre di Vera, Giuliano Gemma, è stato uno degli attori più amati nel periodo tra gli anni ’60 e ’80. La sua carriera però non è isolata a quel periodo, nel 2012 ha recitato anche nel film di Woody Allen, “To Rome With Love”, un anno prima di morire a causa di un incidente stradale. La madre di Vera Gemma è venuta a mancare nel 1995. Vera ha superato il momento di dolore e ha un bel ricordo dell’infanzia che ha descritto, durante un’intervista, come serena e felice, grazie al fatto che il padre non le ha mai fatto mancare amore e affetto.

Vera Gemma è cresciuta a Roma, precisamente nel quartiere di Trastevere e ha una sorella di nome Giuliana Gemma. Nel 2008 si è trasferita a Los Angeles, dopo un periodo in cui ha vissuto anche a Parigi.

La carriera di Vera Gemma

A 16 anni Vera Gemma entra nel mondo dello spettacolo, passando dal cinema al teatro e costruendo un’amicizia con Asia Argento. Nel 1996 partecipa in qualità di attrice a una pellicola cinematografica: La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. Successivamente appare in “Ladri di Cinema”, “Alliance cherche doigt”, “Hardboiled Egg”, “Stressati” e “Cartoni Animati” tutti girati nel 1997. Nel 1999 ha preso parte al film “E insieme vivremo tutte le stagioni” mentre nel 2000 la vediamo con Asia Argento nel film di successo “Scarlet Diva”. L’ultima esperienza cinematografica la fa nel 2004, nel film del regista Dario Argento “The Card Player”.

Negli ultimi anni Vera Gemma è stata impegnata nella produzione di documentario sul padre Giuliano Gemma, che ha poi presentato al Festival di Roma del 2018. Successivamente Vera Gemma è stata impegnata, al fianco dell’amica Asia Argento, nel programma Pechino Express. Nel 2021 ha fatto parte del cast de L’Isola dei Famosi.

Marito, fidanzato e figlio: vita privata di Vera Gemma

E’ fidanzata con un ragazzo di nome Jeda, 22 anni, produttore musicale di musica trap. Vera ha dichiarato che la differenza d’età non è assolutamente un problema avendo lui una mentalità molto aperta ed essendo una persona curiosa che non si ferma alle apparenze. In passato Vera Gemma si è innamorata anche di una donna e non ha mai avuto paura di ammetterlo.

Vera Gemma nel 2001 si era sposata con un ex campione di Kung-Fu di nome Jamil, conosciuto a Parigi. Il matrimonio però è finito dopo pochi anni. Nel 2008, Vera si sarebbe innamorata di un musicista blues di nome Henry Harris incontrato a Los Angeles e col quale ha avuto un figlio di nome Maximus, che oggi ha 10 anni e che possiamo ammirare in diversi scatti Instagram.