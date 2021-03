Vera Gemma chi è: Isola dei Famosi, fidanzato, età, padre, Asia Argento, film, Instagram

Vera Gemma chi è? Vera Gemma è una dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Nata a Roma il 4 giugno del 1970, Vera Gemma (@veragemma17 su Instagram), attrice, è la figlia di Giuliano Gemma e la sua prima moglie, Natalia Roberti.

Con il padre Vera Gemma recitò da bambina nel film del 1978 Il grande attacco.

Vera Gemma chi è: film, carriera, Dario Argento

Negli anni giovanili visse tra Parigi e Los Angeles, dove lavorò come spogliarellista al locale The Body Shop.

T la seconda metà degli anni novanta e l’inizio degli anni duemila prende parte a diversi film tra cui La sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento, Ovosodo di Paolo Virzì e Scarlet Diva di Asia Argento.

Nel 2009 dirige assieme ad Antonella Fulci Blues for Michael, cortometraggio tributo a Michael Jackson presentato al Sulmonacinema Film Festival.

Nel 2013 è ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre intitolato Giuliano Gemma. Nel 2019 è assieme ad altri figli d’arte tra i protagonisti del documentario diretto da Alfredo Lo Piero Figli del set, distribuito al cinema dal 16 ottobre. Nello stesso anno, prende parte come concorrente, in coppia con Asia Argento, all’ottava edizione del reality show Pechino Express, in onda dall’11 gennaio 2020 su Rai 2, come elemento della coppia delle Figlie d’arte.

Vera Gemma chi è: fidanzato Jeda, vita privata, età

E la vita privata? Non si sa molto. Sembra però che al momento Vera Gemma sia fidanzata con Jeda, un produttore musicale di 22 anni.