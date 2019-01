ROMA – Nel corso della puntata di Verissimo di sabato 26 gennaio in onda su Canale 5 non sono mancati momenti di commozione, soprattutto quando Silvia Toffanin accoglie tra gli ospiti in studio Al Bano. Il cantante non riesce a trattenere le emozioni. Dopo il suo show musicale 55 passi nel Sole, Al Bano parla del successo ottenuto con il programma andato in onda lo scorso mercoledì.

Ma si raggiunge l’apice dell’emozione quando la Toffanin gli chiede della figlia scomparsa, Ylenia Carrisi, e del suo nuovo nipotino Kay, il figlio di Cristel. Emozione che come detto si traduce in lacrime: una ferita, quella della scomparsa di Ylenia, che non si potrà mai rimarginare.

A Verissimo ci sarà anche Lucrezia Lante della Rovere, l’attrice e figlia di Marina Ripa di Meana che, a distanza di un anno dalla scomparsa della madre, si confiderà per la prima volta di questa grave perdita. Ma gli ospiti nel salotto di Silvia Toffanin non sono finiti qui. Poi arriverà anche Carmen Russo che racconterà i momenti più tristi della sua vita, tra cui la recente morte della madre.

Infine i telespettatori del rotocalco di Canale 5 vedranno anche una commovente intervista ad Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Stando alle anticipazioni, si preannuncia un appuntamento ricco di emozioni. Quindi Silvia Toffanin vi aspetta alle 16 in punto sulla rete ammiraglia Mediaset.