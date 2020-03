ROMA – Alessia Mancini e Flavio Montrucchio a Verissimo hanno raccontato la loro relazione dal primo incontro fino alle nozze. La showgirl ha confidato alla conduttrice Silvia Toffanin anche un grande dolore: “Ho perso un figlio, ma non l’ho mai detto”.

Intervistati dalla Toffanin, Flavio rivela il loro primo appuntamento e che in poco tempo hanno deciso di sposarsi: “Mi ricordo anche un viaggio che abbiamo fatto poco prima, andiamo a fare questo viaggio a Dubai, eravamo in piscina e si avvicina un signore che beveva birra”.

Alessia continua con il racconto: “A un certo punto questa persona indicando il mio collo fa ‘bella la collana che ti ha regalato per il tuo compleanno’, ma non avevo la collana che mi aveva regalato lui la sera prima nel deserto. Questa cosa ci ha destabilizzato, ci ha anticipato che ci saremmo sposati e avremmo avuto dei figli, anche se uno l’ho perso e non l’ho mai detto”.

La Mancini ha poi raccontato la perdita della prima gravidanza: “Sai a volte può capitare che ci siano delle interruzioni volontarie, ti rimane quel vuoto, ma due figli colmano tanti vuoti e riempiono molto la vita”. Flavio ha poi condiviso la grande emozione del giorno in cui è nata Mia: “Abbracciarla è stato emozionante, con Orlando ho vissuto un’emozione diversa, ero più preparata, ma Mia è arrivata come un meteorite che ha scombussolato tutte le carte. La nostra vita è cambiata in meglio, è stata una delle cose più belle. Credo che sia stato un ulteriore collante al nostro rapporto, ancora mi sopporta dopo tanti anni”. (Fonte Mediaset)