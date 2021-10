Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti di sabato 2 ottobre e domenica 3. All’interno del salotto di Canale 5 ci saranno tanti ospiti, a partire dalle 16.30.

I primi a raccontarsi a Silvia Toffanin saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. I due sono attualmente impegnati a Striscia la Notizia e parleranno a lungo di questa grande avventura che li vede come colleghi. Sabato ci sarà anche Barbara Palombelli e l’attore e comico Enrico Brignano insieme alla compagna Flora Canto. Verrà poi concesso spazio all’ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne Alessandro D’Amico e Paola Egonu, la capitana della Nazionale di pallavolo italiana campione d’Europa nonché portabandiera dell’Italia a Tokyo 2020.

Verissimo, la puntata di domenica 3 ottobre

Quest’anno, oltre all’appuntamento del sabato pomeriggio ci sarà anche una puntata domenicale in onda sempre nel pomeriggio. Tra gli ospiti ci sarà Federica Panicucci, la presentatrice di Mattino Cinque, l’attrice Francesca Neri che parlerà del problema di salute che l’ha tenuta lontano dalle scene negli ultimi anni di cui aveva parlato la settimana scorsa il compagno Claudio Amendola.

Ci sarà poi spazio anche per Gabriel Garko. L’attore non mancherà di trattare anche aspetti legati alla sua vita più privata e personale. Infine, per la prima volta a Verissimo arriverà anche come ospite il noto conduttore Giancarlo Magalli.