Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli...

Oggi, sabato 6 marzo, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti del programma ci saranno l’influencer Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Insomma durante la puntata di Verissimo si parlerà molto di Grande Fratello Vip. Ospite di Silvia Toffanin anche Dayane Mello, giunta quarta.

In studio anche Rosalinda Cannavò.

Verissimo, Tommaso Zorzi: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa”

“Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere – e ha aggiunto– adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”.

A Silvia Toffanin, che gli chiede se abbia commesso qualche errore durante la sua permanenza nella Casa, l’influencer ha risposto: “Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non li rimpiango, o mi ami o mi odi. Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere”.

Ai microfoni del talk show il vincitore di Gf Vip ha stilato una classifica dei concorrenti che più l’hanno deluso, dopo aver visto alcune clip appena uscito dalla porta rossa: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa”. E precisa: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega”.