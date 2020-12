Antonella Elia ospite di Verissimo nella puntata di sabato 19 dicembre. L’ex concorrente del GfVip racconta a Silvia Toffanin della fine dell’amore con Pietro Delle Piane: “Tra noi è finita davvero, mi ha spaccato il cuore”.

“Era in prova ma non l’ha superata. L’ho perdonato un po’ di volte, perché per me ha rappresentato tanto. Ho immaginato di poter essere qualcosa di diverso con lui”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, una storia tormentata

Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la storia è stata piuttosto tormentata. La showgirl, senza mezzi termini, in studio ha dichiarato: “Ho deciso che è finita, non per fare la figa e dire che l’ho lasciato, ma è una decisione mia. Davvero”.

“A un certo punto ho deciso che non andiamo d’accordo, e dopo quasi due anni è inutile pensare che potremmo andare d’accordo”.

Antonella Elia: “Pietro non si definisce single”

“So che lui non si definisce single, perché nel suo cuore, se tutto quello che ha detto è vero, ci sono e ci sarò per sempre, ma non siamo adatti a frequentarci”.

“Non so dirti il perché, forse non sappiamo prenderci a vicenda e nascono delle reazioni che vanno oltre l’accettabile. Può capitare di litigare, ma non può essere una regola” (fonte: Il Mattino, MediasetPlay).