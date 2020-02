Verissimo, Beatrice Valli: “La terza gravidanza per ora è la più complicata”

ROMA – Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata a Uomini e Donne nel 2014, raccontano a Verissimo la loro vita con i due figli – il primo nato da una precedente relazione della ex corteggiatrice – e la terza gravidanza della giovane infuencer. “E’ impegnativa, più complicata delle altre due – racconta Beatrice Valli, in studio con il pancione in vista accompagnata da Marco Fantini – Sono stata poco bene e sono stata sottoposta a cure pesanti, molto difficili da sopportare. Non sono tranquilla come le altre volte, ma sono contenta”.

“Marco Fantini? Era un bellissimo ragazzo – racconta ancora la Valli – però tu all’inizio vai per gioco in questi programmi. Per me era un’esperienza di vita che volevo fare. Dopo poco che ero lì capii che poteva essere nella mia vita e anche il padre dei miei figli e glielo dissi anche in un’esterna”.

“La cosa più brutta? Quando sui social insultano i miei figli, magari dicendo che mia figlia è brutta, anche con parole indicibili…”.

“La prima gravidanza? Avevo appena fatto 17 anni e sono rimasta incinta. Diciamo che è stata difficile perché ero responsabile ma non indipendente. L’ho vista comunque come una cosa bella”.

Fonte: Verissimo.