ROMA – Belen Rodriguez ospite di Verissimo insieme al suo Stefano De Martino parla con Silvia Toffanin dell’intesa ritrovata. “Siamo marito e moglie”, spiegano i due che ormai sono tornati una coppia, per la gioia dei fan, della famiglia e soprattutto del piccolo Santiago, nato dal loro matrimonio. “L’amore non si mette in pausa se è vero”; dice Belen alla Toffanin spiegando il ritorno di fiamma.

La Rodriguez parlando della relazione con Stefano, segnata dalla separazione per poi ritrovarsi, spiega: ” Si non lo voglio dire troppo forte, ho sempre paura delle perdite, è una cosa che mi spaventa tantissimo, ma perché no? Si può ricominciare, si può resettare tutto e perdonare. L’amore non si mette in pausa, sono le sensazioni, il dolore e la sofferenza che ti costringe a metterlo in pausa, l’amore se c’è, c’è. Puoi far finta di non sentirlo per un po’ di tempo, ma poi sbuca da tutte le parti”.

Belen spiega che è stato lui a spingere per tornare insieme: “Avevo molto paura, non ero sicura di farcela, ma dopo quel periodo pieno di incertezze e paure tutto è andato per il verso giusto. Ricordo che io dicevo ‘facciamo così, frequentiamoci, non diamoci dei titoli’, non volevo sentirmi chiamare la ‘mia fidanzata’, avevo paura di lui. Ad un certo punto ricordo che eravamo in macchina, mi stava portando a mangiare ad un ristorantino e si è fermato, ha accostato la macchina e mi ha detto ‘basta, sei la mia donna, la smetti di scappare’. Quella sua reazione mi ha fatto molto piacere e da lì è ricominciato tutto, come marito e moglie!”.

La showgirl argentina si dice spaventata dal coronavirus: “All’inizio l’ho presa molto sottogamba, pensavo fosse una cosa che avesse il suo piccolo percorso, che finisse presto, invece oggi come oggi sono un po’ spaventata”. Nonostante il virus, Belen non si è negata un viaggio a Parigi in occasione della fashion week: “Andando a Parigi ho pensato di meno alla problematica e mi sono divertita. Io ho iniziato facendo la modella, ma non sono mai diventata un top model né un’icona della moda. E’ un mondo strano, ma molto affascinante”. (Fonte Mediaset)