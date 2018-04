ROMA – “Sono stata operata d’urgenza al cuore” confessa, intervistata da Verissimo, Bianca Atzei.

“Ad un certo punto della mia vita – racconta Bianca Atzei – mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante L’isola per non fare la vittima”.