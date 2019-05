Verissimo, svelato il chachet di Pamela Prati. Ma di Marco Caltagirone…

ROMA – Pamela Prati è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha spiegato la storia, o presunta, dell’allunamento delle nozze con Marco Caltagirone, l’uomo del mistero. Come svelato da Francesco Canino su Panorama, Pamela Prati porterà avanti, davanti le telecamere, la teoria che il suo futuro sposo esiste davvero e che il matrimonio lo faranno. Il compenso per questa intervista pare sia intorno ai 10 mila euro, molti meno rispetto a quanti promessi se avesse portato le immagini del matrimonio.

Roberto D’Agostino, che per primo su Dagospia ha avanzato dubbi sulla reale esistenza di Marco Caltagirone dando il via alla Prati-gate che da ormai due mesi tiene banco in tv, ieri sera durante Live Non è la D’Urso, ha definito l’affaire nozze come “la grande truffa del gossip”. “Si vendono queste favole e loro (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr) ci hanno guadagnato e fatto i soldi. A Verissimo, sabato, andrà in onda che tutte le trasmissioni sono state infinocchiate. Può essere che credete ancora a Pinocchio e la Befana? Vogliamo capire dove andranno a finire queste due signore. Dovete denunciarle” ha incalzato. “Questo è un reality”, ha spiegato D’Agostino a Storie Italiane sempre nella mattinata di ieri. “Hanno messo in pratica questo teatrino guadagnando un sacco di soldi. Ma si sa che le bugie hanno le gambe corte: Marco Caltagirone sta nella fantasia e nella testa di chi ci ha preso in giro per tutto questo tempo”. (fonte PANORAMA)